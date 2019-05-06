Смоленьска катастрофа: отчет обнародуют до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что смоленская комиссия закончит работу позже всех в начале следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Бывший министр национальной обороны сообщил, что в деле авиакатастрофы, произошедшей 10 апреля 2010 года в Смоленске, продолжаются два расследования, - прокурорское и комиссии под его руководством. Второе из них закончится в этом году и, по словам Антони Мацеревича, "отчет будет представлен в зависимости от того, когда американские эксперты передадут свои результаты исследований - или еще в этом году, или в начале следующего", - пишет издание.
Он отметил, что исследования смоленской трагедии - это одна из главных задач польского государства.
Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.