ПАРЄ закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М

Підготування рапорту тривало понад чотири роки. В цьому документі враховано оцінки експертів міжнародного права, які визнали, що згідно з чиказькою конвенцією, уламки Ту-154М необхідно повернути Польщі. Зазначено, що це має відбутися в тісній співпраці з польськими експертами, щоб уникнути руйнування потенційного доказового матеріалу. Депутати також закликали Росію проявити повагу до місця катастрофи.

У резолюції враховано одну поправку, якої польські парламентарії не підтримали – що повернення уламків літака повинна супроводжувати медіація між польською та російською сторонами.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смоленська катастрофа: Росія і Польща додатково оглянуть уламки літака



Парламентська асамблея Ради Європи об’єднує парламентаріїв 47 країн, не лише тих, які належать до Європейського Союзу, – зокрема України, Грузії та Російської Федерації. Проте, 2014 року, після анексії Криму, російські депутати втратили право голосувати в справі рапортів та резолюцій і перестали приїжджати до Страсбурга.



За словами польських парламентаріїв, результат нинішнього голосування має велике моральне значення; Парламентська асамблея – це орган, який діє від 1949 року, тобто довше, ніж Європейський парламент. Проте, ПАРЄ не може призначати фінансових санкцій на країну, яка не виконає положень резолюції.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ заявили, що не розуміють нових польських висновків про Смоленську катастрофу



Як повідомляв УНН, польські ЗМІ припускають, що фотодокументація з огляду “чорних скриньок” Ту-154М, який розбився в Смоленську з президентом Польщі Лєхом Качинським, ймовірно є фальшивою.



10 квітня 2010 року в Смоленську в авіакатастрофі загинув президент Польщі Лєх Качинський і ще 95 осіб – екіпаж та члени офіційної делегації, що прямувала в Катинь для участі в пам'ятних заходах з нагоди роковин Катинського розстрілу 1940 року.

