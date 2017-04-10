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Президентський літак в Смоленську розпався в повітрі - розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Підкомісія з питань розслідування Смоленської катастрофи при Міноборони Польщі впевнена, що президентський літак ТУ-154М в Смоленську розпався в повітрі. Про це сказав глава підкомісії Вацлав Берчіньскій, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Літак почав розпадатися в повітрі і почав втрачати фрагменти, які падали на землю ще до берези. Береза ніяк не вплинула на результат катастрофи”, — сказав він.

На питання, чим обґрунтовується такий висновок, він сказав, що фахівці уважно вивчили переговори пілотів з командно-диспетчерським пунктом. За його словами, фрагменти літака розкидані на десятки метрів.

При цьому голова підкомісії підкреслив, що причини катастрофи поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.

Як повідомляв УНН, Польща звинуватила російських диспетчерів у провокуванні катастрофи під Смоленськом.

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