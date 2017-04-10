Президентский самолет в Смоленске распался в воздухе - расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши уверена, что президентский самолет Ту-154М в Смоленске распался в воздухе. Об этом сказал глава подкомиссии Вацлав Берчиньский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Самолет начал распадаться в воздухе и начал терять фрагменты, которые падали на землю еще до березы. Береза никак не повлияла на результат катастрофы", - сказал он.
На вопрос, чем обосновывается такое заключение, он сказал, что специалисты внимательно изучили переговоры пилотов с командно-диспетчерским пунктом. По его словам, фрагменты самолета разбросаны на десятки метров.
При этом председатель подкомиссии подчеркнул, что причины катастрофы пока остаются неизвестными.
Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.
Как сообщал УНН, Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании катастрофы под Смоленском.