Президентский самолет в Смоленске распался в воздухе - расследование

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63137 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107605 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165225 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119494 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114083 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156866 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президентский самолет в Смоленске распался в воздухе - расследование

Президентский самолет в Смоленске распался в воздухе - расследование

Киев  •  УНН

 • 14357 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Подкомиссия по вопросам расследования Смоленской катастрофы при Минобороны Польши уверена, что президентский самолет Ту-154М в Смоленске распался в воздухе. Об этом сказал глава подкомиссии Вацлав Берчиньский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Самолет начал распадаться в воздухе и начал терять фрагменты, которые падали на землю еще до березы. Береза ​​никак не повлияла на результат катастрофы", - сказал он.

На вопрос, чем обосновывается такое заключение, он сказал, что специалисты внимательно изучили переговоры пилотов с командно-диспетчерским пунктом. По его словам, фрагменты самолета разбросаны на десятки метров.

При этом председатель подкомиссии подчеркнул, что причины катастрофы пока остаются неизвестными.

Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

Как сообщал УНН, Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании катастрофы под Смоленском.

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