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Смоленська катастрофа: Росія і Польща додатково оглянуть уламки літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Польські та російські слідчі додатково оглянуть уламки літака Ту-154, в якому 10 квітня 2010 загинув під Смоленськом польський президент Лех Качинський. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Російської Федерації, передає УНН.

Смоленська катастрофа: Росія і Польща додатково оглянуть уламки літака

"У ході слідства від компетентних органів Республіки Польща надійшов запит про проведення процесуальних дій на території Російської Федерації. Слідчим комітетом запит задоволений, і з 3 по 7 вересня 2018 року заплановано проведення в присутності польських представників додаткового огляду речових доказів - агрегатів, підсистем і конструктивних елементів літака Ту-154М, що зберігаються в Смоленську", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, огляд буде проводитися досвідченими слідчими центрального апарату відомства за участю співробітників Головного управління криміналістики із застосуванням всієї необхідної для фіксації його ходу і результатів криміналістичної техніки. Результати проведення процесуальних дій буде передано польській стороні в установленому законодавством порядку.

Нагадаємо, що польський урядовий Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь в траурних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.

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