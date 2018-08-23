Смоленская катастрофа: Россия и Польша дополнительно осмотрят обломки самолета

“В ходе следствия от компетентных органов Республики Польша поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории Российской Федерации. Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолёта Ту-154М, хранящихся в г.Смоленске”, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники. Результаты проведения процессуальных действий будет переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.

Напомним, что польский правительственный Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших президент, его жена и часть руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.