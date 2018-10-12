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ПАСЕ призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М

ПАСЕ призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М

Киев  •  УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года. В этой катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Представители парламентов Совета Европы на заседании 12 октября в Страсбурге приняли рапорт и резолюцию по этому делу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Подготовка рапорта продолжалась более четырех лет. В этом документе учтены оценки экспертов международного права, которые признали, что согласно чикагской конвенции, обломки Ту-154М необходимо вернуть Польше. Указано, что это должно произойти в тесном сотрудничестве с польскими экспертами, чтобы избежать разрушения потенциального доказательного материала. Депутаты также призвали Россию проявить уважение к месту катастрофы.

В резолюции учтено одну поправку, которую польские парламентарии не поддержали - что возвращение обломков самолета должна сопровождать медиация между польской и российской сторонами.

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Парламентская ассамблея Совета Европы объединяет парламентариев 47 стран, не только тех, которые относятся к ЕС, - в частности Украины, Грузии и Российской Федерации. Однако, в 2014 году, после аннексии Крыма, российские депутаты потеряли право голосовать по делу рапортов и резолюций и перестали приезжать в Страсбург.

По словам польских парламентариев, результат нынешнего голосования имеет большое моральное значение; Парламентская ассамблея - это орган, который действует с 1949 года, то есть дольше, чем Европейский парламент. Однако, ПАСЕ не может назначать финансовых санкций на страну, которая не выполнит положений резолюции.

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Как сообщал УНН, польские СМИ предполагают, что фотодокументация по осмотру "черных ящиков" Ту-154М, разбившегося в Смоленске с президентом Польши Лехом Качиньским, вероятно является фальшивой.

10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлялись в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

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