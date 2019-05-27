Смоленская катастрофа: в РФ прибыли польские прокуроры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Делегация польских экспертов и прокуроров прибыла в российский Смоленск для нового осмотра обломков самолета Ту-154М, разбившегося под городом 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
В Смоленск прибыла группа польских экспертов и прокуроров. Как ожидается, представители польских правоохранительных органов проведут новый осмотр обломков президентского самолета Ту-154М, который разбился недалеко от Смоленска 10 апреля 2010 года. В катастрофе погиб президент Лех Качиньский и 95 человек.
По сообщению польской прокуратуры и Следственного комитета РФ, группа польских экспертов осуществит осмотр обломков Ту-154М под наблюдением российских сотрудников. Затем результаты исследования и возможные образцы, взятые при осмотре, привезут в Москву и там подробно опишут. После этих мероприятий российская сторона передаст пакет документов и образцов польской прокуратуре.
Россия с начала следствия по делу причин смоленской катастрофы препятствует работе польских правоохранительных органов, пишет издание.
До сих пор, несмотря на многочисленные ходатайства и призывы представителей власти Польши, россияне не вернули обломков самолета и черные ящики. Российский следственный комитет не согласился также на новый допрос авиадиспетчеров с аэродрома в Смоленске, хотя польская прокуратура выдвинула им обвинение умышленного причинения катастрофы в воздушном движении, пишет издание.
Ранее УНН сообщал, что следственный комитет РФ сообщил о положительном ответе на запрос польской стороны по делу очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, хранящихся на аэродроме в Смоленске.
Напомним, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.