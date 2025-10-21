$41.760.03
14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11280 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10701 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15155 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19138 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20417 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19727 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18794 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17121 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15366 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-детектива НАБУ, возглавившего экономбезопасность в Укрзализныце, могут привлечь к ответственности: ущерб государству достиг 77 млн – эксперт

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Эксперт Владимир Бондаренко заявил, что Укрзализныця потеряла 77,4 млн грн на закупках дизтоплива, угля и вагонов, а также опосредованно сотрудничает с россиянами. Это произошло после того, как службу экономической безопасности компании возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев.

Экс-детектива НАБУ, возглавившего экономбезопасность в Укрзализныце, могут привлечь к ответственности: ущерб государству достиг 77 млн – эксперт

После того, как службу экономической безопасности Укрзалізниці возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев, предприятие продолжает наносить ущерб государству. Только на последних закупках дизтоплива, угля и вагонов компания получила 77,4 млн грн потерь и опосредованное сотрудничество с россиянами. Об этом написал эксперт Владимир Бондаренко.

"Службу экономической безопасности Укрзалізниці возглавляет экс-детектив НАБУ Рыковцев. В итоге только на трех товарах Укрзалізниця получила 77,4 млн грн потерь и опосредованное сотрудничество с россиянами. Руководитель безопасности УЗ Рыковцев вроде бы не имеет к этому отношения. Он же детектив НАБУ, хотя и бывший", – написал он.

Эксперт привел примеры потерь после недавних закупок.

"В частности, 28 июля 2025 года Укрзалізниця провела тендер на 25,2 тыс. т дизтоплива стоимостью 1,04 млрд грн (цена 41,3 тыс. грн/т (без НДС)) поставщик: "Укрпаллетсистем". Тогда же ДОТ Минобороны купил 15,4 тыс. т дизтоплива стоимостью 597,2 млн грн (цена 38,7 тыс. грн). То есть руководители УЗ с коммерцами "прикурили" 2,5 тыс. грн на каждой тонне соляры, в целом госкомпания переплатила 64,2 млн грн", – отметил он.

В сентябре, по его данным, Укрзалізниця провела тендер на 14,6 тыс. т угля стоимостью 143,5 млн грн (цена 9,8 тыс. грн/т (без НДС)). Тогда же Северное и Южное квартирно-эксплуатационные управления Минобороны купили 1,7 тыс. т угля стоимостью 14,8 млн грн (цена 8,9 тыс. грн/т (без НДС)).

"Руководители УЗ с коммерцами "прикурили" 0,9 тыс грн на каждой тонне угля, в целом госкомпания переплатила 13,2 млн грн", – сообщил он.

Кроме того, отметил Бондаренко, Укрзалізниця продолжает закупать вагоны у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", 25% акций которого принадлежит россиянину Станиславу Гамзалову, владельцу производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Энгельс, Саратовская область, рф).

В целом эксперт напомнил, что руководитель службы экономической безопасности Укрзалізныци Михаил Рыковцев вступил в НАБУ в 2016 году, приехав в Киев из Одессы. Еще как детектив НАБУ он записал на неработающую жену 13,2 биткойна (1,5 млн долларов). Также приобрел квартиры на Липковского, по соседству со штаб-квартирой НАБУ, и в элитном ЖК-новострое на Кудряшова (Мокрая) 8-Б, где цены стартуют от 4 млн за однокомнатную квартиру. Сейчас Рыковцев достраивает загородное здание в Боярке, сообщил Бондаренко.

"В общем, Рыковцев – мужчина упакованный, с потребностями. После одесской налоговой работа в НАБУ показалась ему недостаточно ресурсной, поэтому он перешел бороться с коррупцией на Укрзалізницю, где возможности, конечно, более серьезные", – сообщил эксперт.

Интересны, по его словам, обстоятельства получения должности руководителя внутренней безопасности Укрзализныци.

"Рыковцев открыл уголовное производство против тогдашнего начальника безопасности Крицина, заподозрив в тендерных злоупотреблениях. Затем провел обыск у главы Укрзалізниці Лященко и заручился поддержкой министра инфраструктуры Кубракова, когда тот стал агентом НАБУ (провокация взятки). Вуаля – Крицина уволили, а его должность занял честный и неподкупный детектив НАБУ Рыковцев. Результат – многомиллионный ущерб", – резмюмировал Бондаренко.

По его мнению, правоохранители должны тщательно присмотреться к состоянию и деятельности Михаила Рыковцева.

Лилия Подоляк

