Ексдетектива НАБУ, який очолив економбезпеку в Укрзалізниці, можуть притягнути до відповідальності: збитки державі сягнули 77 млн – експерт

Київ

 • 912 перегляди

Експерт Володимир Бондаренко заявив, що Укрзалізниця втратила 77,4 млн грн на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів, а також опосередковано співпрацює з росіянами. Це сталося після того, як службу економічної безпеки компанії очолив екс-детектив НАБУ Михайло Риковцев.

Ексдетектива НАБУ, який очолив економбезпеку в Укрзалізниці, можуть притягнути до відповідальності: збитки державі сягнули 77 млн – експерт

Після того, як службу економічної безпеки Укрзалізниці очолив ексдетектив НАБУ Михайло Риковцев, підприємство продовжує приносити збитки державі. Лише на останніх закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів компанія має 77,4 млн грн втрат та опосередковану співпрацю з росіянами. Про це написав експерт Володимир Бондаренко, передає УНН

Службу економічної безпеки Укрзалізниці очолює екс-детектив НАБУ Риковцев. У підсумку лише на трьох товарах Укрзалізниця має 77,4 млн грн втрат та опосередковану співпрацю з росіянами. Керівник безпеки УЗ Риковцев начебто не має до цього стосунку. Він же детектив НАБУ, хоча й колишній

– написав він.

Експерт навів приклади втрат після нещодавніх закупівель.

"Зокрема, 28 липня 2025 Укрзалізниця провела тендер на 25,2 тис. т дизпалива вартістю 1,04 млрд грн (ціна 41,3 тис. грн/т (без ПДВ)) постачальник: "Укрпалетсистем". Тоді ж ДОТ Міноборони купив 15,4 тис т дизпалива вартістю 597,2 млн грн (ціна 38,7 тис. грн). Тобто керівники УЗ з комерцами "прикурили" 2,5 тис. грн на кожній тонні соляри, загалом держкомпанія переплатила 64,2 млн грн", – зазначив він.

У вересні, за його даними, Укрзалізниця провела тендер на 14,6 тис. т вугілля вартістю 143,5 млн грн (ціна 9,8 тис. грн/т (без ПДВ)). Тоді ж Північне та Південне квартирно-експлуатаційні управління Міноборони купили 1,7 тис. т вугілля вартістю 14,8 млн грн (ціна 8,9 тис. грн/т (без ПДВ)).

"Керівники УЗ з комерцами "прикурили" 0,9 тис грн на кожній тонні вугілля, загалом держкомпанія переплатила 13,2 млн грн", – повідомив він.

Окрім того, наголосив Бондаренко, Укрзалізниця продовжує закуповувати вагони у ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", 25% акцій якого належить росіянину Станіславу Гамзалову, власнику виробника вагонів "Завод металоконструкцій" (Енгельс, Саратовська область, рф).

Загалом експерт нагадав, що керівник служби економічної безпеки Укрзалізниці Михайло Риковцев вступив до НАБУ у 2016, приїхавши до Києва з Одеси. Ще як детектив НАБУ він записав на непрацюючу дружину 13,2 біткойни (1,5млн доларів). Також придбав квартири на Липківського, по сусідству зі штаб-квартирою НАБУ, і в елітному ЖК-новобудові на Кудряшова (Мокра) 8-Б, де ціни стартують від 4 млн за однокімнатну квартиру. Зараз Риковцев добудовує заміський будинок у Боярці, повідомив Бондаренко.

"Загалом Риковцев – чоловік запакований, із потребами. Після одеської податкової робота в НАБУ видалася йому недостатньо ресурсною, тому він перейшов боротися з корупцією на Укрзалізницю, де можливості, звичайно, серйозніші", – повідомив експерт.

Цікавими, за його словами, є обставини отримання посади керівника внутрішньої безпеки Укрзалізниці.

"Риковцев відкрив кримінальне провадження проти тодішнього начальника безпеки Кріцина, запідозривши в тендерних зловживаннях. Потім провів обшук в голови Укрзалізниці Лященка та заручився підтримкою міністра інфраструктури Кубракова, коли той став агентом НАБУ (провокація хабаря). Вуаля – Кріцина звільнили, а його посаду зайняв чесний і непідкупний детектив НАБУ Риковцев. Результат - багатомільйонні збитки", – підсумував Бондаренко.

На його думку, правоохоронці мають прискіпливо придивитися до статків та діяльності Михайла Риковцева.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Обшук
Олександр Кубраков
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство оборони України
Одеса
Київ