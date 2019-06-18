Экс-боец ООС взорвал себя в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Николаевской области в пгт Арбузинка 18 июня произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Николаевской области.
Так, в полицию поступило сообщение о том, что в Арбузинке на территории домовладения местного жителя прогремел взрыв.
Прибыв на место происшествия, следователи выяснили, что в результате взрыва погиб 49-летний домовладелец. По словам его сожительницы предварительно установлено, что мужчина, поссорившись с ней, угрожал взорвать их обоих. Женщине удалось убежать, после чего в гараже сразу же прогремел взрыв.
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По информации правоохранителей, мужчина менее полугода назад вернулся из зоны проведения ООС. Ранее он неоднократно высказывал намерения покончить с собой, о чем сообщал своим близким.
Обломки взрывного устройства, предварительно от гранаты РГД-5, изъяты и будут направлены на проведение экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Как сообщал УНН, в Шевченковском районе города Киева ночью произошел взрыв. Предварительно - взорвался газ.