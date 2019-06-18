Екс-боєць ООС підірвав себе на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Миколаївщині в смт Арбузинка 18 червня стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого загинув чоловік. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Миколаївської області.
Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що в Арбузинці на території домоволодіння місцевого жителя пролунав вибух.
Прибувши на місце події, слідчі з’ясували, що внаслідок вибуху загинув 49-річний домовласник. Зі слів його співмешканки попередньо встановлено, що чоловік, посварившись із нею, погрожував підірвати їх обох. Жінці вдалось втекти, після чого у гаражі одразу пролунав вибух.
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За інформацією правоохоронців, чоловік менше ніж півроку тому повернувся із зони проведення ООС. Раніше він неодноразово виказував наміри накласти на себе руки, про що повідомляв своїм близьким.
Уламки вибухового пристрою, попередньо від гранати РГД-5, вилучені та будуть направлені на проведення експертизи. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”.
Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі міста Києва вночі стався вибух. Попередньо — вибухнув газ.