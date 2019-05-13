Колишній учасник АТО підірвав гранату, погрожуючи самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Київщині правоохоронці вилучили боєприпаси у чоловіка, який погрожував вкоротити собі віку через підрив гранати. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Колишній учасник АТО напідпитку, 49-річний мешканець села Великий Крупіль, після сварки з дружиною кинув гранату на дорозі, напроти свого будинку. На щастя, вибух стався у безлюдному місці і з людей ніхто не постраждав.
Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що він погрожує гранатою, за вказаною адресою одразу прибув наряд групи реагування. Однак до приїзду поліції, чоловік встиг кинути одну з гранат на протилежний бік вулиці. На місці вибуху знайдено металеві рештки від боєприпасу.
Під час проведення невідкладного обшуку працівники поліції виявили та вилучили ще одну гранату РГД-5 та запал. Вилучені речові доказ направлено на експертизу. Господар пояснив, що знайшов боєприпаси кілька років тому у службовому військовому автомобілі, забрав їх додому і зберігав у гаражі у чохлі для вудочок.
Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасово тримання. За фактом незаконного зберігання вибухових пристроїв відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Донеччині пенсіонер підірвав себе на гранаті.