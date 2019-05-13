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На Донеччині пенсіонер підірвав себе на гранаті

На Донеччині пенсіонер підірвав себе на гранаті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. В одному з приватних господарств Костянтинівського району пенсіонер вкоротив собі віку, підірвавшись на гранаті. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.

Вчора, близько 16:00 сусід потерпілого почув на городі вибух та повідомив про це в поліцію. Правоохоронці попередньо з’ясували, що 71-річний чоловік через проблеми зі здоров’ям вирішив вкоротити собі віку. Він отримав смертельні ушкодження в результаті вибуху гранати РГД-5.

Під час огляду місця трагедії жодних записок виявлено не було, як і видимих ознак насильницької смерті. Для з’ясування причини смерті тіло буде направлено на судово-медичну експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Як повідомляв УНН, у Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната.

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