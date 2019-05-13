На Донеччині пенсіонер підірвав себе на гранаті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В одному з приватних господарств Костянтинівського району пенсіонер вкоротив собі віку, підірвавшись на гранаті. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області, передає УНН.
Вчора, близько 16:00 сусід потерпілого почув на городі вибух та повідомив про це в поліцію. Правоохоронці попередньо з’ясували, що 71-річний чоловік через проблеми зі здоров’ям вирішив вкоротити собі віку. Він отримав смертельні ушкодження в результаті вибуху гранати РГД-5.
Під час огляду місця трагедії жодних записок виявлено не було, як і видимих ознак насильницької смерті. Для з’ясування причини смерті тіло буде направлено на судово-медичну експертизу.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, у Черкасах на подвір’ї будинку вибухнула граната.