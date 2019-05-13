В Донецкой области пенсионер подорвал себя на гранате
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В одном из частных хозяйств Константиновского района пенсионер покончил с собой, подорвавшись на гранате. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Вчера, около 16:00 сосед потерпевшего услышал на огороде взрыв и сообщил об этом в полицию. Правоохранители предварительно выяснили, что 71-летний мужчина из-за проблем со здоровьем решил покончить с собой. Он получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5.
Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было, как и видимых признаков насильственной смерти. Для выяснения причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНН, в Черкассах во дворе дома взорвалась граната.