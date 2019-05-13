Бывший участник АТО подорвал гранату, угрожая самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Киевщине правоохранители изъяли боеприпасы у мужчины, который угрожал покончить с собой через подрыв гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Бывший участник АТО навеселе, 49-летний житель села Большой Круполь, после ссоры с женой бросил гранату на дороге, напротив своего дома. К счастью, взрыв произошел в безлюдном месте и из людей никто не пострадал.
Как только по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что он угрожает гранатой, по указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования. Однако до приезда полиции мужчина успел бросить одну из гранат на противоположную сторону улицы. На месте взрыва найдены металлические остатки от боеприпаса.
При проведении неотложного обыска работники полиции обнаружили и изъяли еще одну гранату РГД-5 и запал. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Хозяин объяснил, что нашел боеприпасы несколько лет назад в служебном военном автомобиле, забрал их домой и хранил в гараже в чехле для удочек.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временно содержания. По факту незаконного хранения взрывчатых устройств открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Донецкой области пенсионер подорвал себя на гранате.