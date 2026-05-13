Экономист, предприниматель и астролог со связями в рф: кто такая "гадалка" Андрея Ермака

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Журналисты идентифицировали Веронику Аникиевич, которая переписывалась с Андреем Ермаком о кадровых назначениях. Женщина является астрологом, а её отец имеет паспорт рф.

Вероника Аникиевич, с которой переписывался экс-глава ОП Андрей Ермак (в том числе и по кадровым вопросам), занимается астрологией, имеет собственный небольшой бизнес и связи с россией. Об этом узнали журналисты программы "Схем", передает УНН.

Детали

Онлайн-общение Ермака и Аникиевич обнародовали представители САП во время судебного заседания. 

Кто такая Вероника Аникиевич

Журналисты проекта "Схемы" установили, что Вероника Аникиевич - 51-летняя киевлянка, которая представляет себя как консультант по астрологии.

В соцсетях она неоднократно публично поддерживала Андрея Ермака. В телефонных контактах других пользователей она была записана как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Аникиевич называет себя автором телеграм-канала "Лунные часы" и указывает, что предоставляет консультации по астрологии. В 2024 году она зарегистрировалась как ФЛП с видом деятельности "предоставление других индивидуальных услуг".

Кроме того, "Схемы" нашли ее резюме в утечках с сайтов поиска работы. В нем Аникиевич указывала, что окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "Финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Также журналисты выяснили, что ее отец, Федор Аникиевич - гражданин рф. В 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" в Геническе.

Как астролог Аникиевич связана с "делом Ермака"

На заседании ВАКС 13 мая по делу об избрании меры пресечения экс-главе ОП Андрею Ермаку прокурор САП озвучила новые фрагменты его переписки с Вероникой Аникиевич, которая в телефоне была записана как "Вероника феншуй офис". Название контакта, конечно, отдельный памятник государственного управления эпохи мессенджеров.

По данным САП, переписку нашли на изъятом у Аникиевич iPhone 12. Следствие утверждает, что этот телефон использовался только для общения с контактом "Андрей 2025".

В сообщении от 24 декабря этот контакт написал Аникиевич "Клименко, Кривонос", вероятно, имея в виду руководителей САП и НАБУ. В ответ она заявила, что Ермак и его собеседник не реагируют на давление, нападения и унижения, хотя ситуация, по ее мнению, ухудшается.

Аникиевич писала, что активные действия в такой ситуации были бы не эскалацией, а самозащитой. Она также предупреждала, что после давления на Ермака могут перейти к давлению на другое лицо.

Напомним

Во время общения с журналистами после того, как суд удалился в совещательную комнату, Ермак заявил, что ни с кем не советовался относительно своей деятельности во время руководства ОП. А также акцентировал внимание на том, что у него есть несколько знакомых женщин по имени Вероника, но он не помнит подробностей общения ни с одной из них.

Александра Василенко

ОбществоПолитика