Экономист: иск Суркисов к Порошенко - довольно забавная ситуация

"Если они (Суркисы) действительно подали такой иск (к Порошенко) - это довольно забавная ситуация. Мне интересно, на что они рассчитывают? Предъявить обвинение в том, что был национализирован "Приват" и в том, что они как связанные лица потеряли свои депозиты? Мне трудно оценить юридическую логику иска, так как это может привести к тому, что они сами себя накажут - это подтвердит суд, это станет публичным фактом, что они связанные лица (с экс-владельцем "Правата" и владельцем 1+1)", - говорит экономист, напоминая о расследовании журналистов "Схем".

"Там вопрос, каким образом возникли эти средства (на депозитах Суркисов - ред.). Показывали же "Схемы", как эти средства возникли по кредитам, которые были выданы, и были созданы искусственные депозиты, а это может считаться элементом мошенничества", - предположил он.

Кроме того, по словам экономиста, лондонский иск Суркисов мог появиться по настоянию бывших владельцев "Привата".

"Но они могут доиграться до больших проблем", - резюмировал он.

Напомним, в украинских судах Суркисы оспаривают процедуру bail-in, примененную к депозитам их оффшорных компаний. В НБУ отмечают, что процедура законна, поскольку Суркисы есть "связанными лицами" с бывшими владельцами ПриватБанка. Эту связанность как раз и пыталась опровергнуть семья Суркисов. Однако, в иске против Порошенко в Лондонский суд они фактически признали наличие общего бизнес-актива с экс-владельцем "Привата".

Как писал УНН, проценты по депозитам оффшоров Суркисов в кипрском филиале ПриватБанка были заоблачными. А сами депозиты их оффшоров могли служить для вывода из банка не менее 150 млн долл. Так, по крайней мере, утверждается в отчете американских аудиторов - компании Kroll, о котором написали иностранные СМИ.

Впоследствии в НБУ подтвердили привлечениt Kroll к расследованию схем в "Привате" и рассказали, что сам аудит охватывал период в 10 лет.

Народные депутаты уже заявили о намерении создать в ВР ВСК, чтобы детально изучить отчет Kroll и так называемые "схемы Суркисов". Более того, политики указывают на медлительность НАБУ в расследовании дела банка и упрекают детективов в отсутствии фактов привлечения к ответственности виновных лиц.