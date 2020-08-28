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Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. За даними звіту Kroll, родина Суркісів "тримала" у кіпрському філіалі ПриватБанку депозити під рекордно високу процентну ставку. Йдеться, зокрема, про шість офшорних компаній, афільованих з братами, які сьогодні намагаються стягнути на свою користь з України ще 350 млн дол. Ставки у 13%, коли в єврозоні вони в середньому становлять 2%, потребують детального вивчення. Про це у коментарі УНН зазначив економіст Олександр Савченко.

Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування - економіст

"Ці шалені відсотки по депозитах мають бути детально вивчені та розслідувані, не зважаючи на прізвища. Було б бажання – розслідували б, бо є документи, які засвідчать і наочно покажуть - нормальні це відсотки, чи ні. Не треба для цього володіти надзнаннями. Проте, у нас, на жаль, правоохоронці не є незалежними, і вони керуються не лише законом, а керуються волею найпотужнішого гравця влади. Хто робить найбільший тиск – на тих система і працює.

Соромно за наші суди, бо саме ми, а не за кордоном (йдеться про звіт американських аудиторів Kroll - ред.) мають бути першими, хто виявляє цю корупцію", - каже економічний експерт.

Справу ПриватБанку Савченко вважає занадто політизованою. І вбачає у цьому одну з головних причин, чому й досі не покарані ті, хто виводив гроші з банку.

"Чому політизується – бо у нас існує держава де-юре, де головними гілками влади є парламент, Президент, КМУ і судова система, а є де-факто, головними акторами влади є олігархат, і через те, що банк належав олігархам – це була не формальна, але реальна гілка влади.

Другою гілкою там були корупціонери, третьою - Росія, а четвертою - Захід, ну, і десь в кінці - український народ. У цьому криється реальна політика справи Привату. Ще одна причина політизації – занадто великі суми. Мова про 150-160 млрд грн, і ці кошти платників податків. Тому є питання до кволої позиції наших правоохоронців, судів і Мін'юсту. На жаль, така у нас традиція, що правоохоронні органи не є незалежними від політичних структур", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments), афільованих із братами Суркісами. 

За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, аудит Kroll охопив 10 років роботи банку. 

Також нагадаємо, депутати ВР заявили, що через відсутність реакції правоохоронних органів на звіт Kroll про "схему Суркісів" ініціюють створення відповідної Тимчасової слідчої комісії.

Зокрема, представники "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і повідомили про готовність голосувати за таку ТСК. Аналогічні позиції висловили в "Батьківщині" та "Довірі". 

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