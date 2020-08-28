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Заоблачные проценты по депозитам оффшоров Суркисов требуют отдельного расследования - экономист

Киев • УНН

 • 25234 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. По данным отчета Kroll, семья Суркисов "держала" в кипрском филиале ПриватБанка депозиты под рекордно высокую процентную ставку. Речь идет о шести оффшорных компаниях, аффилированных с братьями, которые сегодня пытаются взыскать в свою пользу с Украины еще 350 млн долл. Ставки в 13%, когда в еврозоне они в среднем составляют 2%, требуют детального изучения. Об этом в комментарии УНН отметил экономист Александр Савченко.

Заоблачные проценты по депозитам оффшоров Суркисов требуют отдельного расследования - экономист

"Эти безумные проценты по депозитам должны быть детально изучены и расследованы, несмотря на фамилии. Было бы желание - расследовали бы, потому что есть документы, которые подтвердят и наглядно покажут - нормальные это проценты или нет. Не надо для этого обладать сверхзнаниями. Однако у нас, к сожалению, правоохранители не являются независимыми, и они руководствуются не только законом, а руководствуются волей самого мощного игрока власти. Кто оказывает наибольшее давление - на тех система и работает.

Стыдно за наши суды, потому что именно мы, а не за границей (речь идет об отчете американских аудиторов Kroll - ред.) должны быть первыми, кто проявляет эту коррупцию", - говорит экономический эксперт.

Дело ПриватБанка Савченко считает слишком политизированным. И видит в этом одну из главных причин, почему до сих пор не наказаны те, кто выводил деньги из банка.

"Почему политизировано - потому что у нас существует государство де-юре, где главными ветвями власти является парламент, Президент, КМУ и судебная система, а есть де-факто, главными актерами власти является олигархат, и потому, что банк принадлежал олигархам - это была не формальная, но реальная ветвь власти.

Второй ветвью там были коррупционеры, третьей - Россия, а четвертой - Запад, ну, и где-то в конце - украинский народ. В этом кроется реальная политика дела Привата. Еще одна причина политизации - слишком большие суммы. Речь о 150-160 млрд грн, и эти средства налогоплательщиков. Поэтому есть вопросы к слабой позиции наших правоохранителей, судов и Минюста. К сожалению, такая у нас традиция, что правоохранительные органы не являются независимыми от политических структур", - резюмировал он.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments), аффилированных с братьями Суркисами.

По словам заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, аудит Kroll охватил 10 лет работы банка.

Также напомним, депутаты ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на отчет Kroll о "схеме Суркисов" инициируют создание соответствующей временной следственной комиссии.

В частности, представители "Голоса" выступили за парламентский контроль этого вопроса и сообщили о готовности голосовать за такую ВСК. Аналогичные позиции высказали в "Батькивщине" и "Довире".

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