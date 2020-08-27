У "Довірі" заявили про підтримку створення ТСК щодо звіту Kroll по ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. Згодом у ВР заявили, що через відсутність реакції правоохоронних органів на цей факт ініціюють створення Тимчасової слідчої комісії. Нардеп від депутатської групи "Довіра" Микола Кучер заявив про готовність підтримати відповідну постанову, передає УНН.
"Обов'язково буду підтримувати, справа набула національного і закордонного масштабу. Але вважаю, що треба нам якось змінювати режим роботи ТСК, щоб вони були ефективнішими. А то якесь замкнуте коло – корупційна правоохоронна система не займається покладеними на неї обов'язками, депутати хочуть розслідувати, але обмежені у своїх правах. Тому так, треба створювати, пробувати напрацьовувати. Я буду голосувати "за". І треба подумати, як зробити діяльність цієї ТСК максимально ефективною", - сказав він.
Додамо, що на підтримку створення ТСК за мотивами висновків Kroll раніше вже висловилися депутати від "Батьківщини" та "Голосу".
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.
Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.
На переконання депутатів "Слуги народу", за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці мали б вже відкрити кримінальне провадження.