У "Батьківщині" заявили про готовність підтримати ТСК щодо Kroll і ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. Згодом у ВР заявили, що через відсутність реакції правоохоронних органів на цей факт ініціюють створення Тимчасової слідчої комісії. Нардеп з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив про готовність підтримати відповідну постанову, передає УНН.
"Моя особиста – так! Чому б ні? Я готовий підтримувати створення цієї, як і будь-яких інших, ТСК, які б розслідували бюджетні зловживання. Головне, щоб ми як парламентарі в рамках ТСК працювали незалежно – щоб на нас не впливали іноземні партнери", - сказав він.
Щодо позиції всієї фракції стосовно такої ТСК, то її визначать після обговорення.
Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.
Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.
На переконання депутатів "Слуги народу", за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці мали б вже відкрити кримінальне провадження.
Та оскільки цього не відбувається, депутати з "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і вже заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК.