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В "Батькивщине" заявили о готовности поддержать ВСК по Kroll и ПриватБанку

Киев • УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по вывода из ПриватБанка 150 млн долл. Позже в ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на этот факт инициируют создание Временной следственной комиссии. Нардеп из фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк заявил о готовности поддержать соответствующее постановление, передает УНН.

В "Батькивщине" заявили о готовности поддержать ВСК по Kroll и ПриватБанку

"Мое личное - да! Почему бы нет? Я готов поддерживать создание этой, как и любых других, ВСК, которые бы расследовали бюджетные злоупотребления. Главное, чтобы мы как парламентарии в рамках ВСК работали независимо - чтобы на нас не влияли иностранные партнеры", - сказал он.

Что касается позиции всей фракции по такой ВСК, то ее определят после обсуждения.

Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркисами.

По мнению депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны бы были уже открыть уголовное производство.

Но поскольку этого не происходит, депутаты из "Голоса" выступили за парламентский контроль этого вопроса и уже заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК.

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