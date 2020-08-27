В "Довире" заявили о поддержке создания ВСК относительно отчета Kroll по ПриватБанку

"Обязательно буду поддерживать, дело приобрело национального и зарубежного масштаба. Но считаю, что надо нам как-то изменять режим работы ВСК, чтобы они были более эффективными. А то какой-то замкнутый круг - коррупционная правоохранительная система не занимается возложенными на нее обязанностями, депутаты хотят расследовать, но ограничены в своих правах. Поэтому да, надо создавать, пробовать нарабатывать. Я буду голосовать "за". И надо подумать, как сделать деятельность этой ВСК максимально эффективной", - сказал он.

Добавим, что в поддержку создания ВСК по мотивам выводов Kroll ранее уже высказались депутаты от "Батькивщины" и "Голоса".

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркисами.

На убеждение депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.