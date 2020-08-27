В "Довире" заявили о поддержке создания ВСК относительно отчета Kroll по ПриватБанку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по вывода из ПриватБанка 150 млн долл. Позже в ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на этот факт инициируют создание Временной следственной комиссии. Нардеп от депутатской группы "Довира" Николай Кучер заявил о готовности поддержать соответствующее постановление, передает УНН.
"Обязательно буду поддерживать, дело приобрело национального и зарубежного масштаба. Но считаю, что надо нам как-то изменять режим работы ВСК, чтобы они были более эффективными. А то какой-то замкнутый круг - коррупционная правоохранительная система не занимается возложенными на нее обязанностями, депутаты хотят расследовать, но ограничены в своих правах. Поэтому да, надо создавать, пробовать нарабатывать. Я буду голосовать "за". И надо подумать, как сделать деятельность этой ВСК максимально эффективной", - сказал он.
Добавим, что в поддержку создания ВСК по мотивам выводов Kroll ранее уже высказались депутаты от "Батькивщины" и "Голоса".
Напомним, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу" по выводу из "Привата" 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.
Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированы с братьями Суркисами.
На убеждение депутатов "Слуги народа", по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.