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У ВР кажуть, що НАБУ має оперативніше опрацювати звіт Kroll про "схеми" виводу грошей з ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Розслідування справи "Привату" затягується у часі через значну його політизацію. Джерелом політизації є статус колишніх власників банку та пов'язаних із ними осіб. Саме тому, навіть, за наявності звіту Kroll про схеми у "ПриватБанку", в НАБУ й досі не прийняли жодного рішення у кримінальних провадженнях. Про це у коментарі УНН розповів нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

У ВР кажуть, що НАБУ має оперативніше опрацювати звіт Kroll про "схеми" виводу грошей з ПриватБанку

Так, за словами депутата, олігархи, які раніше володіли "Приватом" мають сьогодні вплив на владу в Україні.

"І вплив цього олігарха на прийняття рішень в Україні надзвичайно високий. Тому це логічно, що справи, які пов'язані з "Приватом" одразу отримують політичне забарвлення", - каже політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захмарні відсотки по депозитах офшорів Суркісів потребують окремого розслідування

Що стосується звіту Kroll про викриті схеми виводу 150 млн дол. з банку через офшори родини Суркісів, то це не вже не перший подібний звіт американських аудиторів, зазначає Юрчишин.

"Це не перший звіт Kroll, попередній став основою для відкриття справ, зокрема НАБУ. Правоохоронці залучають ці документи, але я вважаю, що це треба робити оперативніше. Це джерело інформації, важливих фактів, підтверджених іменем аудиторів", - сказав депутат.

Юрчишин додав, що ніяких застережень, щоб долучати матеріали Kroll до слідства в Україні немає.

"Інше питання – це треба робити активніше", - додав він.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. 

Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments), афільованих із братами Суркісами.

За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, аудит Kroll охопив 10 років роботи банку.

Також нагадаємо, депутати ВР заявили, що через відсутність реакції правоохоронних органів на звіт Kroll про "схему Суркісів" ініціюють створення відповідної Тимчасової слідчої комісії.

Зокрема, представники "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і повідомили про готовність голосувати за таку ТСК. Аналогічні позиції висловили в "Батьківщині" та "Довірі".

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