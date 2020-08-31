У ВР кажуть, що НАБУ має оперативніше опрацювати звіт Kroll про "схеми" виводу грошей з ПриватБанку

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Розслідування справи "Привату" затягується у часі через значну його політизацію. Джерелом політизації є статус колишніх власників банку та пов'язаних із ними осіб. Саме тому, навіть, за наявності звіту Kroll про схеми у "ПриватБанку", в НАБУ й досі не прийняли жодного рішення у кримінальних провадженнях. Про це у коментарі УНН розповів нардеп, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.