В ВР говорят, что НАБУ должно оперативно обработать отчет Kroll о "схемах" вывода денег из ПриватБанка

КИЕВ. 31 августа. УНН. Расследование дела "Привата" затягивается во времени из-за значительной его политизации. Источником политизации является статус бывших владельцев банка и связанных с ними лиц. Именно поэтому даже при наличии отчета Kroll о схемах в "ПриватБанке", в НАБУ до сих пор не приняли никакого решения по уголовных производствах. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.