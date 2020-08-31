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В ВР говорят, что НАБУ должно оперативно обработать отчет Kroll о "схемах" вывода денег из ПриватБанка

Киев • УНН

 • 9829 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Расследование дела "Привата" затягивается во времени из-за значительной его политизации. Источником политизации является статус бывших владельцев банка и связанных с ними лиц. Именно поэтому даже при наличии отчета Kroll о схемах в "ПриватБанке", в НАБУ до сих пор не приняли никакого решения по уголовных производствах. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

В ВР говорят, что НАБУ должно оперативно обработать отчет Kroll о "схемах" вывода денег из ПриватБанка

Так, по словам депутата, олигархи, которые ранее владели “Приватом” имеют сегодня влияние на власть в Украине.

“И влияние этого олигарха на принятие решений в Украине чрезвычайно велико. Поэтому это логично, что дела, связанные с „Приватом“ сразу получают политическую окраску”, — говорит политик.

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Что касается отчета Kroll о разоблаченных схемах вывода 150 млн долл. из банка через оффшоры семьи Суркисов, то это не уже не первый подобный отчет американских аудиторов, отмечает Юрчишин.

“Это не первый отчет Kroll, предыдущий стал основой для открытия дел, в частности НАБУ. Правоохранители привлекают эти документы, но я считаю, что это надо делать оперативно. Это источник информации, важных фактов, подтвержденных именем аудиторов”, — сказал депутат.

Юрчишин добавил, что никаких предостережений, чтобы привлекать материалы Kroll к следствию в Украине нет.

“Другой вопрос —  это надо делать активнее”, — добавил он.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу” по выводу из “Привата” 150 млн долларов.

Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний (Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments), аффилированных с братьями Суркисами.

По словам заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, аудит Kroll охватил 10 лет работы банка.

Также напомним, депутаты ВР заявили, что из-за отсутствия реакции правоохранительных органов на отчет Kroll о “схеме Суркисов” инициируют создание соответствующей временной следственной комиссии.

В частности, представители “Голоса” выступили за парламентский контроль этого вопроса и сообщили о готовности голосовать за такую ВСК. Аналогичные позиции высказали в “Батькивщине” и “Довира”.

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