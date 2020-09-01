Економіст: позов Суркісів до Порошенка - доволі кумедна ситуація

“Якщо вони (Суркіси) дійсно подали такий позов (до Порошенка) - це доволі кумедна ситуація. Мені цікаво, на що вони розраховують? Пред'явити звинувачення у тому, що був націоналізований “Приват” і в тому, що вони як пов'язані особи втратили свої депозити? Мені важко оцінити юридичну логіку позову, бо це може призвести до того, що вони самі себе покарають — це підтвердить суд, це стане публічним фактом, що вони пов'язані особи (з ексвласником “Правату” і власником 1+1)”, - каже економіст, нагадуючи про розслідування журналістів “Схем”.

“Там питання, яким чином виникли ці кошти (на депозитах Суркісів - ред.). Показували ж “Схеми”, як ці кошти виникли з кредитів, які були видані, і були створені штучні депозити, а це може вважатися елементом шахрайства”, - припустив він.

Окрім того, за словами економіста, лондонський позов Суркісів міг з'явитися за наполяганням колишніх власників “Привату”.

“Але вони можуть догратися до великих проблем”, - резюмував він.

Нагадаємо, в українських судах Суркіси оскаржують процедуру bail-in, застосовану до депозитів їх офшорних компаній. В НБУ наголошують, що процедура законна, оскільки Суркіси є "пов'язаними особами" з колишніми власниками ПриватБанку. Цю пов'язаність як раз і намагалася спростувати родина Суркісів. Проте, у позові проти Порошенка у Лондонський суд вони фактично визнали наявність спільного бізнес-активу з ексвласником "Привату".

Як писав УНН, відсотки по депозитах офшорів Суркісів у кіпрському філіалі ПриватБанку були захмарними. А самі депозити їх офшорів могли слугувати для виведення з банку щонайменше 150 млн дол. Так, принаймні, стверджується у звіті американських аудиторів - компанії Kroll, про який написали іноземні ЗМІ.

Згодом в НБУ підтвердили залучення Kroll до розслідування схем в "Приваті" і розповіли, що сам аудит охоплював період у 10 років.

Народні депутати вже заявили про наміри створити у ВР ТСК, аби детально вивчити звіт Kroll та так звані "схеми Суркісів". Ба більше, політики вказують на повільність НАБУ у розслідуванні справи банку і закидають детективам відсутність фактів притягнення до відповідальності винних осіб.