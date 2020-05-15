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Экономист посоветовал до осени затянуть пояса потуже

Киев • УНН

 • 28236 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Из-за спада деловой активности, уменьшения ВВП и сокращения рабочих мест - до осени лучше воздержаться от затрат, которые можно отложить, и затянуть пояса потуже. Такое мнение выразил экономический эксперт Виктор Медведь, передает корреспондент УНН.

Экономист посоветовал до осени затянуть пояса потуже

“Сейчас однозначно необходимо экономить деньги. Потому что, во-первых, спад деловой активности. Это лето, всегда уменьшается активность в экономике и соответственно - ухудшается и платежный баланс, в том числе и валютные колебания идут. Собственно говоря - до конца лета, до начала уборки урожая. Вот урожай пойдет - экономика немножко заработает. То есть, пойдет выручка и так далее. Возможны, в том числе, и валютные колебания”, - сказал Виктор Медведь.

Он добавил, что денежные средства лучше сохранять в валюте, если это среднесрочные перспективы, а в краткосрочной перспективе - в гривнах.

“Касательно приобретений, то безусловно, максимально нужно снизить количество покупок, в связи с тем, что прогнозы по уменьшению ВВП - оно безусловно будет влиять на инфляционные процессы в Украине и на сокращение рабочих мест. Соответственно, люди могут попасть под сокращение, либо же их партнеры могут попасть под сокращение, либо же их клиенты могут попасть под сокращение. То есть, прямо или косвенно это может повлиять на уровень текущих доходов. Соответственно, я рекомендую не делать затрат, которые можно отложить, в том числе капитальные затраты. Перенести эти затраты, как минимум на осенний период”, - отметил Виктор Медведь.

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Он добавил, что если ситуация стабилизируется - то траты можно будет совершить осенью.

“Если есть нужда в приобретении каких-то вещей, то лучше купить более недорогие вещи... Безусловно, снижение затрат потребителей ведет к уменьшению производства, с одной стороны. Если мы говорим о другом показателе, опять - на что тратить. В данном случае я говорю не о затратах на продукты питания, одежду и так далее. Эти затраты - они есть фактически стабильными. Люди тратят на них вне зависимости от кризиса. Внутри Украины производятся и продукты питания, часть одежды, обуви”, - рассказал Виктор Медведь.

Он отметил, что экономить нужно на более дорогостоящих товарах - бытовой технике, автомобилях, стройматериалах, и прочем, большая часть которых производится за рубежом.

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“Эти все товары импортные, соответственно снижение потребления импортных товаров приводит к тому, что платежный баланс государства улучшается и соответственно экономика государства улучшается. Получается, как на макроуровне, так и на микроуровне. Если бы речь шла о сокращении потребления именно тех товаров, которые в Украине производятся - то это бы привело к уменьшению рабочих мест, уменьшению налогов и так далее. Но на данный момент речь идет об уменьшении потребления товаров, которые фактически являются импортными. Поэтому, ухудшения в этом плане не будет, только улучшение”, - добавил Виктор Медведь.

Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский спрогнозировал дефолт осенью, из-за которого придется рассчитываться землей, как залоговым имуществом.

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