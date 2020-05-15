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Економіст порадив до осені затягнути паски тугіше

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Через спад ділової активності, зменшення ВВП і скорочення робочих місць - до осені краще утриматися від витрат, які можна відкласти, і затягнути паски тугіше. Таку думку висловив економічний експерт Віктор Медведь, передає кореспондент УНН.

Економіст порадив до осені затягнути паски тугіше

"Зараз однозначно необхідно економити гроші. Тому що, по-перше, спад ділової активності. Це літо, завжди зменшується активність в економіці і, відповідно, - погіршується і платіжний баланс, в тому числі і валютні коливання йдуть. Власне кажучи - до кінця літа, до початку збирання врожаю. Ось урожай піде - економіка трошки запрацює. Тобто, піде виручка і так далі. Можливі, в тому числі, і валютні коливання", - сказав Віктор Медведь.

Він додав, що кошти краще зберігати у валюті, якщо це середньострокові перспективи, а в короткостроковій перспективі - в гривні.

"Відносно придбань, то безумовно, максимально потрібно знизити кількість покупок, в зв'язку з тим, що прогнози щодо зменшення ВВП - воно безумовно буде впливати на інфляційні процеси в Україні і на скорочення робочих місць. Відповідно, люди можуть потрапити під скорочення, або ж їх партнери можуть потрапити під скорочення, або ж їх клієнти можуть потрапити під скорочення. Тобто, прямо або побічно це може вплинути на рівень поточних доходів. Відповідно, я рекомендую не робити витрат, які можна відкласти, в тому числі капітальні витрати. Перенести ці витрати, як мінімум на осінній період", - зазначив Віктор Медведь.

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Він додав, що якщо ситуація стабілізується - то витрати можна буде зробити восени.

"Якщо є потреба в придбанні якихось речей, то краще купити більш недорогі речі ... Безумовно, зниження витрат споживачів веде до зменшення виробництва, з одного боку. Якщо ми говоримо про інший показник, знову ж - на що витрачати. В даному випадку я говорю не про витрати на продукти харчування, одяг і так далі. Ці витрати - вони є, фактично, стабільними. Люди витрачають на них незалежно від кризи. Всередині України виробляються і продукти харчування, частина одягу, взуття", - розповів Віктор Медведь.

Він зазначив, що економити потрібно на більш дорогих товарах - побутовій техніці, автомобілях, будматеріалах, та інше, велика частина яких виробляється за кордоном.

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"Ці всі товари імпортні, відповідно зниження споживання імпортних товарів призводить до того, що платіжний баланс держави поліпшується і, відповідно, економіка держави поліпшується. Виходить, як на макрорівні, так і на мікрорівні. Якби мова йшла про скорочення споживання саме тих товарів, які в Україні виробляються - то це б призвело до зменшення робочих місць, зменшення податків і так далі. Але на даний момент мова йде про зменшення споживання товарів, які фактично є імпортними. Тому, погіршення в цьому плані не буде, тільки поліпшення", - додав Віктор Медведь.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб стримати поширення COVID-19.

Також нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Дубінський спрогнозував дефолт восени, через який доведеться розраховуватися землею, як заставним майном.

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