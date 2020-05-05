За период карантина в Украине зарегистрировали 166 тысяч безработных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Государственный центр занятости с начала карантина зарегистрировал 166 тысяч новых безработных людей. Об этом на брифинге во вторник рассказала заместитель директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент УНН.
“На период карантина, то есть с 12 марта, у нас зарегистрировано новых 166 тысяч безработных людей. Лидерами по областям есть, конечно, большие области. Это Днепропетровская, Харьковская и Львовская области”, — сказала Жовтяк.
По ее словам, с начала карантина оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн.
“Это примерно на 40% больше чем помощь в прошлом году”, — добавила она.
Как сообщал УНН, в мае уровень безработицы в Украине вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество безработных выросло до 456,8 тыс. человек.