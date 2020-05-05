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За період карантину в Україні зареєстрували 166 тисяч безробітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Державний центр зайнятості з початку карантину зареєстрував 166 тисяч нових безробітних людей. Про це на брифінгу у вівторок розповіла заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.

За період карантину в Україні зареєстрували 166 тисяч безробітних

“На період карантину, тобто з 12 березня, у нас зареєстровано нових 166 тисяч безробітних людей. Лідерами по областях є, звичайно, великі області. Це Дніпропетровська, Харківська і Львівська області”, — сказала Жовтяк.

З її слів, від початку карантину надана допомога по безробіттю в розмірі майже 2,3 млрд грн.

“Це приблизно на 40% більше ніж допомога в минулому році”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, у травні рівень безробіття в Україні зріс на 48%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Кількість безробітних зросла до 456,8 тис. осіб.

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