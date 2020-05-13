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Осенью Украину ожидает дефолт - Дубинский

Киев • УНН

 • 58569 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский спрогнозировал дефолт осенью, из-за которого придется рассчитываться землей, как залоговым имуществом. Об этом он сказал в эфире ток-шоу “19:00” с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым на телеканале ZiK, передает УНН.

Осенью Украину ожидает дефолт - Дубинский

“Нам дали 3,5 миллиарда как подачку, ну, чтобы было чем перед избирателями отчитаться, мы же что-то получили, какие-то деньги. Но это деньги до осени. А осенью - дефолт. И осенью, собственно, та самая земельная реформа превратиться в реформу, в которой мы свою землю отдали в залог иностранным финансовым спекулянтам. А они ее изымут, эту землю, как залоговое имущество”, - сказал Дмитрий Дубинский.

Он добавил, что уже сейчас экономика страны довольно быстро идет вниз, и к 1 июня падение промышленного производства с начала года будет 40%.

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“И они понимают, что страна движется к дефолту просто как на первой космической скорости. И никто не хочет давать дополнительные деньги, потому что мы их никогда не вернем. Это бросать деньги в топку”, - добавил Дмитрий Дубинский.

По его словам, когда украинская экономика придет к дефолту и государство обанкротится - вспомнят закон 2014 года, принятый под давлением премьера Арсения Яценюка, который разрешает украинские долги отдавать не только деньгами, но и любым другим имуществом государства, которым выступит земля.

Напомним, ранее Минфин запретил термин “дефолт”.

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