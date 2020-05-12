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Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт

Киев • УНН

 • 18252 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает УНН.

Шмыгаль не считает, что Украине грозит дефолт

"Это, конечно, один из самых важных вопросов (переговоры с МВФ – ред.). Мы находимся на последнем этапе предоставления кредита в размере 5 миллиардов долларов от МВФ сроком на 18 месяцев. Это особенно важно, потому что это создает доверие к Украине", - сказал премьер.

По его словам, Украина уже выполнила одно важное условие для предоставления кредита фонда и скоро может выполнить и второе.

"Закон о земле был принят, а Закон о банковской деятельности находится в парламенте для окончательной консультации… Я ожидаю, что решение будет принято в ближайшее время. Теперь очередь за парламентом. Это условие для кредита МВФ", - подчеркнул он.

На вопрос интервьюера о том, ожидает ли Шмыгаль, что "Украина обанкротится", он ответил "Нет".

"Мы надеемся на кредит МВФ и связанное с ним доверие к нашей стране. Мы ведем очень конструктивный диалог с МВФ. Я не вижу абсолютно никаких причин для неплатежеспособности", - подчеркнул он.

Как сообщалось в УНН, в интервью Шмыгаль также рассказал о влиянии коронавирусного кризиса на украинскую экономику.

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