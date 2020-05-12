Шмыгаль рассказал о влиянии коронакризиса на экономику Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Несмотря на влияние коронакризиса на экономику, пока экономическая ситуация в Украине не является критической. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt, передает УНН.
Шмыгаль рассказал, что коронакризис конечно влияет на Украину, однако это первый кризис, к которому Украина разумно готовится и имеет экономические резервы. Пока Украина была в значительной степени стабильной из-за кризиса.
"На данный момент ситуация не является критической. Дефицит нашего текущего счета в марте составил 389 млн долларов по сравнению с 526 млн долларов годом ранее. Из 25,7 млрд долларов валютных резервов мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена", - рассказал Шмыгаль.
Также он отметил, что в 2020 году Украина все еще должна ожидать прогноза снижения ВВП на 4,8 процента.
"Промышленное производство в первом квартале обрушилось на 5,1 процента", - сказал Шмыгаль.
Напомним, доработки новой программы Международного валютного фонда имеют решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.