Нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України - G7
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Доопрацювання нової програми Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України. Таку заяву зробили посли "Великої сімки" в Україні, передає УНН з посиланням на заяву дипломатів.
"Доопрацювання нової програми МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України та майбутнього реформ", - йдеться в заяві.
Посли також висловили подяку та найкращі побажання Рону ван Родену за 3 роки почесної служби та дружби з Україною у ролі очільника місії МВФ.
"Ми сподіваємось розвинути тісні та продуктивні робочі стосунки з новим керівником місії Іванною Владковою Голлар", - заявили дипломати.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд призначив Владкову Голлар головою місіі МВФ до України.
Також учора стало відомо, що Україна і Міжнародний валютний фонд відмовилися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключилися на 18-місячну програму stand by.
На думку експертів, за програмою stand-by Україна зможе отримати не більше 4 млрд доларів, на відміну від EFF.
Водночас заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован вважає, що за умовами програми МВФ Standby Україні буде легше отримати 5 млрд доларів.