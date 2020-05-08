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Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины - G7

Киев • УНН

 • 16397 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Доработка новой программы Международного валютного фонда имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины. Такое заявление сделали послы "Большой семерки" в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление дипломатов.

Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины - G7

"Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ", - говорится в заявлении.

Послы также выразили благодарность и наилучшие пожелания Рону ван Родену за 3 года почетной службы и дружбы с Украиной в роли главы миссии МВФ.

"Мы надеемся развить тесные и продуктивные рабочие отношения с новым руководителем миссии Иванной Владковой Голлар", - заявили дипломаты.

Напомним, накануне стало известно, что Международный валютный фонд назначил Владкову Голлар главой миссии МВФ в Украине.

Также вчера стало известно, что Украина и Международный валютный фонд отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.

По мнению экспертов, по программе stand-by Украина сможет получить не более 4 млрд долларов, в отличие от EFF.

В то же время заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован считает, что по условиям программы МВФ Standby Украине будет легче получить 5 млрд долларов.

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