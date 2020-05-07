МФВ призначив нового керівника місії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд призначив Іванну Владкову Голлар головою місіі МВФ до України. Про це заявив Постійний Представник Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби представництва МВФ в Україні.
“Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії, була призначена головою місіі МВФ до України", - сказав Люнгман.
З його слів, Владкова Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень - очільництво місій в Молдові та Північній Македонії.
"Пані Владкова Голлар змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня цього року", - додав постійний представник МВФ.
Нагадаємо, раніше у МАФ заявили, що Україна досягла прогресу в переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо нової кредитної програми, залишилося вирішити декілька питань.