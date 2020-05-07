МВФ назначил нового руководителя миссии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Международный валютный фонд назначил Иванну Владкову Голлар главой миссии МВФ в Украине. Об этом заявил Постоянный Представитель Международного Валютного Фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства МВФ в Украине.
"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украине", - сказала Люнгман.
По его словам, Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - руководство миссий в Молдове и Северной Македонии.
"Госпожа Владкова Голлар сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая этого года", - добавил постоянный представитель МВФ.
Напомним, ранее в МАФ заявили, что Украина достигла прогресса в переговорах с Международным валютным фондом о новой кредитной программе, осталось решить несколько вопросов.