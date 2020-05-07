Україна і МВФ переключилися на 18-місячну програму stand by
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна і Міжнародний валютний фонд відмовилися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключилися на 18-місячну програму stand by. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву представника МВФ Джеррі Райса, передає УНН.
"Міжнародний валютний фонд заявив в понеділок, що перевів свої обговорення з Україною на надання 18-місячної програми Stand-by для надання уряду більше можливостей для реагування на пандемію коронавірусу у найближчому майбутньому", - говориться в повідомленні агентства.
За словами Райса, на початку 2020 року Фонд і Україна обговорювали трирічну програму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF).
Нагадаємо, раніше сьогодні Міжнародний валютний фонд призначив Іванну Владкову Голлар главою місії МВФ в Україні.