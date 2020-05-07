Украина и МВФ переключились на 18-месячную программу stand by
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украина и Международный валютный фонд отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление представителя МВФ Джерри Райса, передаёт УНН.
“Международный валютный фонд заявил в понедельник, что перевел свои обсуждения с Украиной на предоставление 18-месячной программы Stand-by для предоставления правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса в ближайшем будущем”, — говорится в сообщении агентства.
По словам Райса, в начале 2020 года Фонд и Украина обсуждали трехлетнюю программу расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF).
Напомним, ранее сегодня Международный валютный фонд назначил Иванну Владкову Голлар главой миссии МВФ в Украине.