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За умовами програми МВФ Stand by Україні буде легше отримати 5 млрд доларів - Рашкован

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Умови отримання Україною фінансування МВФ в рамках лінії Standby протягом 2020-2021 років легше, ніж отримання тих же 5 млрд дол в рамках програми EFF, бо не вимагає "титанічних" зусиль з просування структурних реформ. Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За умовами програми МВФ Stand by Україні буде легше отримати 5 млрд доларів - Рашкован

"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на 3 роки і на суму 8 млрд дол. У рамках цієї програми протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року ми планували отримати від МВФ 5 млрд дол і 3 млрд, що залишилися, планувалося отримати в 2022-2023 роках. В рамках нової програми Standby ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же 5 млрд дол від МВФ", написав Рашкован.

За словами чиновника, в сформованих глобальних умовах невизначеності МВФ розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед. Це проблема для багатьох урядів, не лише для уряду Дениса Шмигаля. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України - поки що в цілому це позиція Фонду в багатьох країнах.

Як зазначив Рашкован, в антикризових умовах або для запобігання негативним наслідкам кризи в Фонді є інші програми. Одна з них - лінії standby. Це більш короткі, більш сфокусовані на антикризові заходи програми. Засоби по ним отримати легше. Кошти можуть бути також спрямовані в бюджет для часткового покриття дефіциту. Умов отримання фінансування по ним менше.

За інформацією представника України в МВФ, такі програми не спрямовані на структурні реформи. Вони спрямовані на початковому етапі на допомогу країнам у фінансуванні витрат на медицину, на формулювання адекватної кризи монетарної і фіскальної політики, на збереження фінансової стабільності, а потім - на допомогу до повернення в зниженні бюджетного дефіциту і будуть сфокусовані на виході економік з кризи.

Виходячи з того, що standby лінія - більш адекватний продукт від МВФ в такій ситуації, що склалася подолання кризи, викликаного пандемією. І не тільки для України - знову-таки, саме такий продукт запропонований і іншим країнам. Фонд зараз не обговорює нові програми EFF. Але все може і змінитися, резюмував Рашкован.

Нагадаємо, Мінфін заявив, що обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться.

За програмою stand-by Україна зможе отримати не більше 4 млрд доларів, на відміну від EFF. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко.

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