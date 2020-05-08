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По условиям программы МВФ Stand by Украине будет легче получить 5 млрд долларов - Рашкован

Киев • УНН

 • 25874 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Условия получения Украиной финансирования МВФ в рамках линии Standby в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долл в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ. Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в Facebook, передает УНН.

По условиям программы МВФ Stand by Украине будет легче получить 5 млрд долларов - Рашкован

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму 8 млрд долл. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ 5 млрд долл и оставшиеся 3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 млрд долл от МВФ", написал Рашкован.

По словам чиновника, в сложившихся глобальных условиях неопределенности МВФ понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед. Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах.

Как отметил Рашкован, в антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы. Одна из них – линии standby. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы. Средства по ним получить легче. Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше.

По информации представителя Украины в МВФ, такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем - на помощь к возврату в снижении бюджетного дефицита и будут сфокусированы на выходе экономик из кризиса.

Исходя из того, что standby линия - более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации, ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF. Но все может и поменяться, резюмировал Рашкован.

Напомним, Минфин заявил, что объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится.

По программе stand-by Украина сможет получить не более 4 млрд долларов, в отличие от EFF. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко.

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