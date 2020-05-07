Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться - Мінфін

При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною, зазначили у міністерстві.

Водночас, за даними Мінфіну, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.

Як заявили у міністерстві, питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується. Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня, підсумували у Мінфіні.

Нагадаємо, за програмою stand-by Україна зможе отримати не більше 4 млрд доларів, на відміну від EFF. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко.