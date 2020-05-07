Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною, зазначили у міністерстві.
Водночас, за даними Мінфіну, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.
Як заявили у міністерстві, питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується. Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки.
Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня, підсумували у Мінфіні.
Нагадаємо, за програмою stand-by Україна зможе отримати не більше 4 млрд доларів, на відміну від EFF. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко.