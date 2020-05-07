Объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В связи с масштабной финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования Stand-By. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной, отметили в министерстве.
В то же время, по данным Минфина, сейчас переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.
Как заявили в министерстве, вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: Stand-by - 1,5 года, EFF - 3 года.
Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе, заключили в Минфине.
Напомним, по программе stand-by Украина сможет получить не более 4 млрд долларов, в отличие от EFF. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко.