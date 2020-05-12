Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт

"Це, звичайно, одне з найбільш важливих питань (переговори з МВФ - ред.). Ми знаходимося на останньому етапі надання кредиту у розмірі 5 мільярдів доларів від МВФ строком на 18 місяців. Це особливо важливо, тому що це створює довіру в Україні", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна вже виконала одну важливу умову для надання кредиту фонду і скоро може виконати і другу.

"Закон про землю був прийнятий, а Закон про банківську діяльність знаходиться у парламенті для остаточної консультації... Я очікую, що рішення буде прийнято найближчим часом. Тепер черга за парламентом. Ця умова для кредиту МВФ", - підкреслив він.

На запитання інтерв'юера про те, чи очікує Шмигаль, що "Україна збанкрутує", він відповів "Ні".

"Ми сподіваємося на кредит МВФ і пов'язану з ним довіру до нашої країни. Ми ведемо дуже конструктивний діалог з МВФ. Я не бачу абсолютно ніяких причин для неплатоспроможності", - підкреслив він.

Як повідомлялося в УНН, в інтерв'ю Шмигаль також розповів про вплив коронавірусної кризи на українську економіку.