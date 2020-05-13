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Восени Україну чекає дефолт - Дубінський

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Дубінський спрогнозував дефолт восени, через який доведеться розраховуватися землею, як заставним майном. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим на телеканалі ZiK, передає УНН.

Восени Україну чекає дефолт - Дубінський

"Нам дали 3,5 мільярда як подачку, ну, щоб було чим перед виборцями відзвітувати, ми ж щось отримали, якісь гроші. Але це гроші до осені. А восени - дефолт. І восени, власне, та сама земельна реформа перетворитися в реформу, в якій ми свою землю віддали в заставу іноземним фінансовим спекулянтам. А вони її вилучать, цю землю, як заставне майно", - сказав Дмитро Дубінський.

Він додав, що вже зараз економіка країни досить швидко йде вниз, і на 1 червня падіння промислового виробництва з початку року буде 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль не вважає, що Україні загрожує дефолт

"І вони розуміють, що країна рухається до дефолту просто як на першій космічній швидкості. І ніхто не хоче давати додаткові гроші, тому що ми їх ніколи не повернемо. Це кидати гроші в прірву", - додав Дмитро Дубінський.

За його словами, коли українська економіка прийде до дефолту і держава збанкрутує - згадають закон 2014 року, прийнятий під тиском прем'єра Арсенія Яценюка, який дозволяє українські борги віддавати не тільки грошима, а й будь-яким іншим майном держави, яким виступить земля.

Нагадаємо, раніше Мінфін заборонив термін "дефолт".

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