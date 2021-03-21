Экономика Японии потеряет 1,37 млрд долларов из-за решения проводить ОИ без зрителей из-за рубежа

Детали

Сведения института основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов в начале пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.

Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.

Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен (15,9 млрд долларов).

Что предшествовало

В субботу оргкомитет “Токио-2020” согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены.

В частности, власти Японии просят другие страны ограничить размеры делегаций на Олимпиаде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Сейчас в Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающих в Японии. Как сообщала газета “Санкей”, японская сторона во время Олимпийских игр в Токио готова будет принять около 90 тыс. человек, включая спортсменов, журналистов, официальных лиц и представителей спонсоров.