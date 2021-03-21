Японія просить інші країни обмежити розміри делегацій на Олімпіаді

Що відомо

В першу чергу вони будуть брати участь в церемоніях відкриття і закриття Олімпійських ігор. Зокрема, Японія очікує візит президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки наступна літня Олімпіада пройде в 2024 році в Парижі.

Через профілактичні заходи проти коронавірусу Японія просить інші країни обмежити розмір делегації до 12 чоловік, якщо вона супроводжує лідера країни, і до п’яти чоловік, якщо мова йде про приїзд міністра. Разом з тим японська сторона готова вести узгодження з цього питання з кожною країною окремо.

Що передувало

У суботу оргкомітет “Токіо-2020” погодив з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародним паралімпійських комітетом (МПК) рішення не допускати на Олімпіаду уболівальників з-за кордону. Кошти, витрачені ними на квитки, будуть повернуті. Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік і будуть проведені з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Зараз в Японії діє заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії. Як повідомляла газета “Санкей”, японська сторона під час Олімпійських ігор в Токіо готова буде прийняти близько 90 тис. людей, включаючи спортсменів, журналістів, офіційних осіб і представників спонсорів.

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