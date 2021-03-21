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Економіка Японії втратить 1,37 млрд доларів через рішення проводити ОІ без глядачів з-за кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Японія недоотримає близько 150 млрд ієн (близько 1,37 млрд доларів) через рішення проводити Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без уболівальників з-за кордону. Такі розрахунки наводить у неділю телеканал NHK з посиланням на дані економістів дослідного інституту Nomura, передає УНН.

Деталі

Відомості інституту засновані на аналізі внутрішнього ринку і рівня споживання з боку іноземних туристів до початку пандемії коронавірусу. Найбільше при цьому постраждають готельний і ресторанний бізнес.

Додаткові економічні втрати можуть виникнути в разі, якщо організатори Ігор ухвалять рішення обмежити число японських глядачів на спортивних об’єктах під час змагань.

Через додаткові витрати, пов’язані з відстрочкою Олімпіади та заходами проти коронавірусу, бюджет її проведення виріс і зараз становить 1,64 трлн ієн (15,9 млрд доларів).

Що передувало

У суботу оргкомітет “Токіо-2020” погодив з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і Міжнародним паралімпійських комітетом (МПК) рішення не допускати на Олімпіаду уболівальників з-за кордону. Кошти, витрачені ними на квитки, будуть повернуті.

Зокрема, влада Японії просить інші країни обмежити розміри делегацій на Олімпіаді.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік і будуть проведені з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Зараз в Японії діє заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії. Як повідомляла газета “Санкей”, японська сторона під час Олімпійських ігор в Токіо готова буде прийняти близько 90 тис. людей, включаючи спортсменів, журналістів, офіційних осіб і представників спонсорів.

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