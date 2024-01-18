Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка

Продолжающееся вторжение россии в Украину может повлиять на экономику страны-агрессора. Из-за того, что рф наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск "перегрева" российской экономики остается. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что российский центробанк повысил процентную ставку на 1%, до новой базовой ставки в 16%. Как сообщается, это уже пятое повышение с июля 2023 года.

В отчете указывается, что инфляция в россии продолжала ускоряться до конца 2023 года, которая в ноябре составила 7,5% против 6,7% в октябре. В целом инфляция на 2023 год, по оценкам российской статистической службы, составит 7,4%, что почти вдвое превышает цель центробанка.

Продолжающееся вторжение россии в Украину, скорее всего, негативно повлияет на перспективы российской экономики. Импорт рос быстрее, чем экспорт, что, вероятно, способствовало обесцениванию рубля с начала войны, что, вероятно, повлекло инфляцию. Поскольку россия наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным - говорится в отчете.

Напомним

Всемирный банк ожидает, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, несмотря на такие вызовы, как российское вторжение и высокая инфляция.