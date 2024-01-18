Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка
Киев • УНН
Британская разведка предполагает, что экономика россии может "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону на фоне ее вторжения в Украину.
Продолжающееся вторжение россии в Украину может повлиять на экономику страны-агрессора. Из-за того, что рф наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск "перегрева" российской экономики остается. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что российский центробанк повысил процентную ставку на 1%, до новой базовой ставки в 16%. Как сообщается, это уже пятое повышение с июля 2023 года.
В отчете указывается, что инфляция в россии продолжала ускоряться до конца 2023 года, которая в ноябре составила 7,5% против 6,7% в октябре. В целом инфляция на 2023 год, по оценкам российской статистической службы, составит 7,4%, что почти вдвое превышает цель центробанка.
Продолжающееся вторжение россии в Украину, скорее всего, негативно повлияет на перспективы российской экономики. Импорт рос быстрее, чем экспорт, что, вероятно, способствовало обесцениванию рубля с начала войны, что, вероятно, повлекло инфляцию. Поскольку россия наращивает расходы на оборону за счет других сфер, риск перегрева российской экономики остается вероятным
Напомним
Всемирный банк ожидает, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, несмотря на такие вызовы, как российское вторжение и высокая инфляция.
Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка
Британская разведка предполагает, что экономика россии может "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону на фоне ее вторжения в Украину.
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